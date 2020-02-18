AOC выпускает IPS-монитор за 130 долларов

Мы часто выбираем самые лучшие мониторы, ведь это наши глаза, но это нужно не всегда, да и денег может не хватать. Компания AOC вышла на рынок с предложением, которое заметно упрощает выбор недорого дисплея.

Новая серия дисплеев B2 основывается на матрице типа IPS . Она предлагает разрешение в 1080p и кадровую развёртку до 75 Гц. Безусловно, это не геймерские 144 Гц, однако даже 75 Гц заметно сглаживает видео, ведь это на четверть больше традиционных 60 Гц.

Монитор AOC серии B2

Серия AOC B2 предлагает три варианта диагонали: 21,5”, 23,8” и 27”. Все три обладают трёхсторонним безрамочным дизайном.

Поскольку это мониторы с матрицей IPS , углы обзора составляют стандартные 178°. Для снижения усталости глаз в мониторах применены технологии избавления от мерцания и снижения уровня синего света. Из интерфейсов серия B2 может предложить входы VGA и HDMI .

Серия мониторов AOC B2 поступит в продажу в этом месяце. Модель 22B2H предлагается за 105 долларов, модель 24B2XH — за 130 долларов, а старшая модель 27B2H — за 170 долларов США.