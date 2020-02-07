Антивирусные провайдеры продолжат поддерживать Windows 7

Несмотря на то, что Microsoft завершила поддержку Windows 7 в январе и объявила об окончании её жизненного цикла, большинство антивирусных провайдеров продолжат предоставлять свои сервисы для этой операционной системы.

Поскольку масса пользователей не имеет возможности перейти на более свежие версии операционной системы, антивирусные провайдеры получили отличную возможность заручиться новыми пользователями, которые захотят защитить свои машины от возможных угроз.

Лаборатория AV-Test опубликовала список антивирусов, которые будут и далее поддерживать Windows 7, как минимум до 2022 года. Таким образом, пользователи этой системы будут хотя бы частично защищены от угроз.

Что касается браузеров, через которые и осуществляется большинство заражений, то Google уже объявила о своих планах по выпуску Chrome для Windows 7 как минимум до июля 2021 года. Mozilla же официально ничего не сообщала, но если учесть, что Firefox долго поддерживал Windows XP после окончания её жизненного цикла, вполне логично предположить, что также она поступит и с Windows 7.