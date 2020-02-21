Учёные разработали «антисолнечные панели»

Университет Калифорнии разработал новую энергетическую панель, которая позволяет генерировать энергию из темноты.

Исследователи назвали свою разработку «антисолнечной панелью», которая работает противоположно солнечной, получая энергию из тьмы, а не из солнечного света.

Работа солнечной и интисолнечной панели

Они пояснили принцип действия следующим образом: «Для того, чтобы произвести электрическую энергию после захода солнца, мы решили принять альтернативную фотогальваническую концепцию, которая использует землю в качестве источника тепла, и ночное небо, как поглотитель. В результате появилась „ночная фотогальваническая ячейка“, которая задействует терморадиоктивную фотогальванику и концепции современной сферы радиоактивного охлаждения».

Однако технология пока далека от внедрения. Сила генерируемого тока крайне мала, поскольку панель может обеспечить лишь 25% от энергии, что вырабатывает традиционная солнечная панель. В любом случае, это хороший шаг к возможности возобновляемой генерации в режиме 24/7.