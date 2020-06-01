Доработанная Anthem затягивается

В феврале этого года Bioware официально подтвердила, что игра Anthem поступила в доработку. После этого никаких сообщений от разработчиков не поступало.

Однако теперь стало известно, что игра Anthem Next по-прежнему находится в разработке, однако сейчас она на этапе «прототипирования».

После провального запуска в январе 2019 года, команда разработки решила пересмотреть игру, чтобы исправить проблемы и отполировать игру. Чуть позднее было решено менять игровую механику.

Anthem

В своём блоге директор студии Bioware Austin Кристиан Дэили рассказал о нынешнем статусе Anthem Next. Он отметил, что студия собрала множество отзывов от игроков на разных платформах, и «добавила их в гигантскую поваренную книгу». Из-за пандемии команда, состоящая из 30 человек, работает из дома. Пока эта работа находится на этапе, названном «инкубация» или «прототипирования».

Фаза «инкубации» это та, где команда разбирается, что оказалось неудачным в Anthem, а также ставит цели по исправлению недостатков, стараясь сохранить те вещи, что понравились игрокам. Дэили отметил, что «это будет длительный процесс», однако Bioware обещает чаще информировать комьюнити о проделанной работе.

Что будет представлять из себя Anthem Next — пока не ясно. Это может быть патч, дополнение либо совершенно новая игра.