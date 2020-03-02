Сооснователь Android закрывает собственную компанию Essential

После того, как один из создателей Android Энди Рубин покинул Google, он решил создать собственный смартфон под названием Essential. Её первый телефон Essential Phone был весьма неплох. Он первым в мире получил экран на всё устройство, с капелькой под камеру. Однако после череды неудач, компанию пришлось закрыть.

Телефон Essential Phone наделал в индустрии много шума, однако он не смог сдвинуть Android с пьедестала. Кроме того, компания столкнулась с проблемами в области безопасности и обвинениями в этом самого Рубина.

Телефон Essential Phone

Последние годы компания работала над новым устройством Project GEM. Его идея заключалась в «изобретении мобильной вычислительной парадигмы, которая более гладко интегрируется со стилем жизни людей». Телефон получался тонким и высоким, с интерфейсом на базе информационных карт и без домашнего экрана. Теперь компания сообщила, что «довела Gem так далеко, как смогла» и не нашла «явных путей по доставке его потребителям». В связи с этим Essential прекращает деятельность и закрывается.

«Поскольку компания сворачивается, обновление безопасности для PH-1, выпущенное 3 февраля, стало последним от команды программистов Essential. Ваш PH-1 продолжит работу, однако дополнительных обновлений больше предоставлено не будет. Нынешние пользователи Newton Mail сохранят доступ к сервису до 30 апреля 2020 года».

Единственным утешением является то, что некоторый код проектов Essential был загружен на GitHub, а значит, он может быть когда-нибудь использован впоследствии и проект не исчезнет бесследно.