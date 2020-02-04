NVIDIA Ampere будет на 75% быстрее нынешних GPU

То, что NVIDIA готовит нечто грандиозное, ни у кого не вызывает сомнений. Ранее ходили слухи, что чипы Ampere будут в полтора раза быстрее GPU . Однако описание нового суперкомпьютера говорит, что Ampere будет ещё быстрее.

Готовящейся к запуску суперкомпьютер Big Red 200 будет содержать ускорители расчётов NVIDIA Ampere. В основе суперкомпьютера лежат невероятные 672 двухсокетных узла. В каждом из них будут работать процессоры AMD EPYC 7742 (по 64 ядра и 128 потоков), что всего составит 86 016 ядер и 172 032 потока.

Суперкомпьютер Big Red 200

Запуск компьютера будет осуществляться в два этапа. В начале, Университет Индианы установит в него ускорители NVIDIA Tesla V100, которые проработают до релиза GPU Ampere. При этом после апгрейда, в нём будет стоять меньше плат-ускорителей, поскольку Ampere будет намного производительнее. С переходом на Ampere суперкомпьютер Big Red 200 «получит дополнительные 2 петафлопса производительности, даже с учётом того, что он будет использовать меньшее число GPU , чем Volta V100. Причина уменьшения количества используемых GPU следующего поколения заключается в том, что они просто предлагают на 70—75% большую производительность, чем существующие решения».

На наш взгляд такое сравнение не совсем корректно, ведь апгрейд будет осуществлён не с GPU Turing, а с более старых решений Volta, которые практически не используются в бытовом сегменте.