Наследник NVIDIA Ampere получил название Hopper

Компания NVIDIA дала кодовое имя будущей архитектуры GPU , которая придёт на смену Ampere.

Кодовое имя будущих GPU — Hopper. Они получили имя в честь Грейс Хоппер, американской учёной в области компьютерных наук, создателя первого линкера, популяризатора идеи машинонезависимых языков и программиста компьютера Марк I, который дал Союзникам преимущества во Второй Мировой войне.

NVIDIA Tesla T4

Информация появилась в твиттере пользователя с ником @kopite7kimi, при этом он опубликовал не только кодовое имя, но и особенности конструкции.