Наследник NVIDIA Ampere получил название Hopper
Компания NVIDIA дала кодовое имя будущей архитектуры GPU, которая придёт на смену Ampere.
Кодовое имя будущих GPU — Hopper. Они получили имя в честь Грейс Хоппер, американской учёной в области компьютерных наук, создателя первого линкера, популяризатора идеи машинонезависимых языков и программиста компьютера Марк I, который дал Союзникам преимущества во Второй Мировой войне.
Информация появилась в твиттере пользователя с ником @kopite7kimi, при этом он опубликовал не только кодовое имя, но и особенности конструкции.
По его данным, Hopper будет представлять собой мультичиповый модуль (MCM), на котором будут размещаться несколько ядер GPU. Сейчас такие пакеты применяются для установки одного GPU и нескольких окружающих ядер памяти. Объединение нескольких GPU на одной подложке позволит создавать чипы гигантских размеров. Отмечается, что MCM будет применяться лишь для дорогостоящих ускорителей семейств Tesla или Quadro, возможно, для топовых моделей GeForce.