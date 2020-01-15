AMD выпускает мобильные SoC Athlon 3000 Gold и Silver

Компания AMD на выставке CES презентовала высокопроизводительные мобильные решения Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Однако она не забывает и о менее требовательных пользователях.

Фирма подготовила две базовые модели мобильных систем-на-чипе Athlon 3000 Gold и 3000 Silver. Обе имеют тепловыделение в 15 Вт и предназначены для использования в ультрапортативных недорогих лэптопах, конвертерах и планшетах. Они поддерживают систему Windows x64 и будут конкурировать с процессорами Intel Pentium Gold 5000U Whiskey Lake и Pentium Silver Gemini Lake Refresh.

Основные возможности Athlon 3000

Пока модельные ряды AMD представлены лишь двумя чипами: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U. Они основаны на платформе Dali и содержат ядра архитектуры Zen. Старшая модель, Athlon Gold 3150U имеет 2 ядра и 4 потока частотой от 2,40 ГГц до 3,30 ГГц. Процессор Athlon Silver 3050U имеет 2 ядра и 2 потока частотой от 2,30 ГГц до 3,20 ГГц.

Основные функции Athlon 3000

Обе версии получили 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а общий объём кэшей L2+L3 составляет 5 МБ. Интегрированная графика в 3150U представлена Radeon Vega 3 со 192 потоковыми процессорами частотой 1,0 ГГц, а в 3050U — Vega 2 со 128 потоковыми процессорами частотой 1,10 ГГц.

Производительность Athlon 3000

Когда на рынке появятся ноутбуки с Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U пока не сообщается.