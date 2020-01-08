AMD выпускает процессоры Ryzen 4000 Mobile

Компания AMD вошла в 2020 год с новыми процессорами Ryzen 4000 Mobile, основанными на архитектуре Zen 2 и изготовленными по 7 нм нормам.

Данная архитектура, ранее доступная для настольных ПК, теперь доступна и для ноутбуков. При этом компания планирует полноценно сражаться с Intel в сфере не только настольных ПК и серверов, но и лэптопов, поскольку её новый процессор Ryzen 7 4800U предлагает 8 ядер и 16 потоков в тепловом пакете равным лишь 15 Вт, впервые в индустрии.

Перезентация AMD Ryzen 4000

Для демонстрации производительности серии Ryzen 4000U, компания подготовила диаграмму, в которой сравнивает их с 10 нм процессорами Intel Ice Lake с графикой Gen 11. Как видно на диаграммах, Ryzen 7 4800U оказался быстрее Intel Ice Lake i7-1065G7. Однако не стоит забывать, что это тест проведён самой компанией AMD, так что к результатам стоит относиться несколько скептично.

Спецификации процессоров Ryzen 4000U

Спецификации процессоров Ryzen 4000H

Однако серия U будет не единственной. Фирма готовит три серии процессоров для лэптопов. Серия U, будет предназначаться для ультратонких ноутбуков, серия H — для геймеров и создателей контента, а серия Pro — для тонких профессиональных устройств.

Производительность Ryzen 4000U

Производительность Ryzen 4000H