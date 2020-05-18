AMD запускает игровой рынок Robot Cache

Компания AMD запустила первый в мире рынок видеоигр под названием Robot Cache. На нём можно покупать игры для ПК, перепродавать уже пройденные игры и майнить бонусную валюту для получения игр бесплатно.

Сейчас начато бета тестирование рынка, которое будет проходить с 12 мая по 12 июня.

При этом владельцы видеокарт AMD Radeon и процессоров Ryzen смогут получить специальную скидку в 5% до 31 декабря этого года.

RobotCache

Главные предложения рынка Robot Cache для клиентов включают:

Играй: выбирай из гигантской коллекции игр AAA-класса и инди-разработчиков.

Добывай: когда не используется, подключи свой компьютер и видеокарту Radeon к добыче IRON, кредитов для бесплатного получения игр в Robot Cache.

Продавай: Продавай свои игры, когда они пройдены.

Построенная на блокчейне платформа Robot Cache гарантирует безопасность покупки и продажи игр, а также защищённый и децентрализованный способ простого майнинга IRON для участников, когда они не используют свои компьютеры для видеоигр.