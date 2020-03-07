AMD рассказала о преимуществе чиплетов в Zen 2

На конференции ISSCC 2020 компания AMD рассказала об инновациях в её процессорах архитектуры Zen 2, которые позволили продавать их заметно дешевле конкурента.

Презентация касалась не самой архитектуры ядер Zen 2, а того, как они соединены. Как в серверных, так и в настольных процессорах Zen 2 компания использовала структуру чиплетов, при которой процессор состоит из нескольких независимых ядер, расположенных на одной общей подложке. Это позволило сэкономить огромные суммы, по сравнению с процессорами монолитной конструкции.

Процессор AMD EPYC 7742

Так, с использованием монолитной 7 нм структуры процессор EPYC с 64 ядрами было бы вообще невозможно создать. В то же время, используя чиплеты для 48-ядерной модели, себестоимость процессора оказывается вдвое меньше. С уменьшением числа ядер, экономия также снижается, однако в любом случае, компания может продавать процессоры по меньшей цене.

Сравнение стоимости чиплетов и цельного процессора Ryzen 3-го поколения

Такая же картина наблюдается и в настольном сегменте. Произвести 16-ядерный Ryzen 9 3950X в виде чиплетов стоит вдвое меньше, чем если делать такие процессоры традиционно. Даже 8-ядерные модульные процессоры несут небольшую выгоду.

Сравнение стоимости чиплетов и цельного процессора EPYC 2-го поколения

Отмечается, что в будущем все крупномасштабные процессоры будут иметь чиплетную конструкцию. Существующие недостатки такой структуры с лихвой окупаются меньшей стоимостью производства.