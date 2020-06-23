AMD поставила полмиллиарда GPU за 7 лет

Согласно аналитической компании John Peddie Research, компания AMD выпустила на рынок 533 миллиона графических процессоров за последние 7 лет.

Это достижение разделено на несколько категорий. Большую часть продаж составили дискретные решения компании, 36%. Графика в составе APU дала 35% этой величины, а консоли — 29%. Неудивительно, что количество APU для ноутбуков превзошло таковые для настольных ПК в два раза.

Процессоры AMD

Кроме успехов AMD компания JPR также сообщила статистику по поставкам и других игроков рынка. За последние 7 лет компания AMD занимает 22% рынка, NVIDIA — 16%, и Intel — 62%. Поскольку все процессоры Intel (ну кроме моделей HEDT ) оснащаются GPU , то технически, лидером рынка является Intel. Тем не менее, заслуги AMD никак нельзя умалять. А учитывая популярность нынешних процессоров Ryzen и подготовку новых консолей, через несколько лет компания вполне может заявить о миллиардных поставках за десятилетие.