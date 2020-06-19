Множество процессоров AMD Ryzen PRO 4000G появились в базе 3DMark

Компания AMD готовит ряд ускоренных процессоров серии 4000G, и теперь стало известно, что этих процессоров будет 16 штук.

Так, в базе зачаться APU с графикой Vega. Несколько из этих чипов уже были официально подтверждены, а о других стало известно лишь благодаря публикации.

Ryzen

Почему некоторые модели имеют приставку «Pro», пока не ясно. Вполне возможно, что эти модели предназначается не для бытовых, а для индустриальных целей.

Перечень процессоров Ryzen Pro 4000

Скорее всего, эти процессоры просто появятся в перечне продаж где-то в конце месяца, без шумной презентации.