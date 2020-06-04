Утекли данные по SoC AMD Ryzen C7, созданной совместно с Samsung
В Сеть утекли спецификации процессора AMD Ryzen C7. Это новые процессоры для смартфонов, созданные совместно Samsung и AMD.
Процессор изготовлен по 5 нм нормам на заводе TSMC и включает ядра ARM и графику AMD RDNA2. Целью работы было создание чипа для смартфонов, более быстрого, чем предлагает Qualcomm.
Интересно, что по сути, AMD соперничает со своим бывшим подразделением, которое она продала Qualcomm в 2009 году. Созданные Qualcomm видеопроцессоры даже называются Adreno, что является анаграммой к слову Radeon.
Новая SoC отвечает всем новым стандартам. Она изготовлена по 5 нм нормам и содержит два ядра Gaugin Pro, основанных на недавно анонсированной микроархитектуре Arm Cortex-X1, два ядра Gaugin на Arm Cortex-A78 и четыре ядра на базе Arm Cortex-A55. Всё это создаёт стандартную конфигурацию big.LITTLE. Два ядра Cortex-X1 работают на частоте 3 ГГц, два Cortex-A78 — 2,6 ГГц, а четыре маленьких ядра имеют тактовую частоту в 2 ГГц.
Что касается GPU, то он имеет 4 специально спроектированных ядра микроархитектуры RDNA 2 с тактовой частотой 700 МГц. Согласно ранним слухам, эта графика обошла по производительности Adreno 650 на 45%.