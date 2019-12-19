AMD Ryzen 9 3900X разогнан до 5,6 ГГц

Один из самых мощных потребительских процессоров на рынке — AMD Ryzen 9 3900X. Он основан на архитектуре Zen 2, изготовлен по 7 нм техпроцессу и предлагает базовую частоту равную 3,8 ГГц. И этот чип был разогнан до нового рекорда.

Австралийский оверклокер Jordan.Hyde99, используя материнскую плату Gigabyte X570 Aorus Extreme, сумел поднять тактовую частоту процессора до 5,625 ГГц. Естественно, с охлаждением жидким азотом. Чтобы достичь 48% разгона на всех 12 ядрах, Jordan поднял напряжение ядра до 1,8 В.

Разгон процессора AMD Ryzen 9 3900X

После разгона он провёл тестирование в wPrime 1024m со всеми 12 активными ядрами и побил рекорд в 35,517 секунды, установленный ранее Intel Core i9-7920X. Также был проведён тест 32M, который занял 1,797 с.

Результаты разгона AMD Ryzen 9 3900X

Данный бенчмарк отчётливо демонстрирует внутреннюю производительность процессора, и то, какую работу провела AMD над повышением числа обрабатываемых инструкций на такт. Для сравнения, Ryzen 9 3900X, завершив wPrime 1024m за 35,517 секунд, оказался быстрее Core i9-7920X, при том что частота процессора AMD была на 6% ниже.