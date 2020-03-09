AMD опубликовала дорожную карту процессоров Zen 3 и Zen 4

Компания AMD рассказала о планах по выпуску новых архитектур процессоров Zen.

Так, архитектура Zen 3 будет анонсирована уже в этом году, а первые потребительские процессоры на её основе будут доступны в марте 2021 года. Это будут CPU серии Ryzen 4000, которые будут производиться по 7 нм нормам.

Дорожная карта AMD Zen

Годом позднее будет представлена следующее поколение, Zen 4, а процессоры на её основе появятся в 2022 году. Это будет модельный ряд Ryzen 5000, который будет изготавливаться по 5 нм нормам.