AMD опубликовала дорожную карту процессоров Zen 3 и Zen 4
Компания AMD рассказала о планах по выпуску новых архитектур процессоров Zen.
Так, архитектура Zen 3 будет анонсирована уже в этом году, а первые потребительские процессоры на её основе будут доступны в марте 2021 года. Это будут CPU серии Ryzen 4000, которые будут производиться по 7 нм нормам.
Годом позднее будет представлена следующее поколение, Zen 4, а процессоры на её основе появятся в 2022 году. Это будет модельный ряд Ryzen 5000, который будет изготавливаться по 5 нм нормам.
С переходом на Zen 3 нас ждёт значительный рывок в производительности, куда больший, чем мы видели при переходе с Zen до Zen 2. В Zen 2 была значительно увеличена внутренняя производительность, а в Zen 3 нас ждут улучшения практически по всех областях CPU.