AMD Renoir 4700U обошёл i7-1065G7

Новый процессор AMD Ryzen 7 4700U с кодовым именем Renoir, в тесте PCMark 10 продемонстрировал 18% прирост производительности, по отношению к предшественнику 3700U.

Такую информацию распространил энтузиаст Reddit с ником _rogame. Процессор 4700U содержит 4 ядра, 8 потоков с базовой частотой 2,00 ГГц, а в режиме Boost частота может повышаться до 4,20 ГГц. Более того, по результатам тестирования, новый процессор AMD оказался на 2,8% быстрее Core i7-1065G7 Ice Lake. Результаты бенчмарков довольно большие, потому приведены здесь в виде миниатюр.

APU AMD

Что касается архитектуры 4700U, то этот процессор основывается на Zen 2 и содержит iGPU Vega 13, содержащий 832 потоковых процессора архитектуры NGCU. При этом процессор изготавливается по 7 нм нормам, что позволяет увеличить частоту и снизить тепловыделение.

Результаты тестирования 4700U в 3DMark 11