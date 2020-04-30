Флагман AMD RDNA 2 будет очень большим

То, что компания AMD готовит новую графическую архитектуру RDNA 2 — ни для кого не секрет. В своём квартальном отчёте компания сообщила, что новые GPU появятся в этом году, но пока о них есть лишь слухи.

Ранее сообщалось, что новые графические процессоры обеспечат прирост энергоэффективности на уровне 50%, что позволит косвенно поднять производительность. Свежие слухи гласят, что физические размеры новых процессоров также заметно вырастут.

В Twitter обозревателя @KOMACHI_ENSAKA сообщается, что GPU моделей Navi 21, Navi 22 и Navi 23 будут иметь площадь 505 мм², 340 мм² и 240 мм² соответственно. Это большой размер. Особенно если учесть, что процессор в видеокарте AMD RX 5700 XT занимает площадь 251 мм².

Увеличение производительности RDNA 2

Площадь в 505 мм² — это вдвое больше, чем у RX 5700 XT. Это также означает, что мы можем получить удвоение производительности лишь за счёт большего числа транзисторов. Разработчики обещают также прирост в скорости за счёт эффективности и внутренней производительности, что позволит поднять общую скорость работы GPU даже больше, чем в два раза.

Аппаратная трассировка лучей на GPU Navi 2x

Кроме ускорения и снижения энергопотребления архитектура RDNA 2 предложит совместимость с DXR, аппаратное ускорение трассировки лучей и переменный уровень шейдирования (VRS). Это позволит AMD выйти на один технологический уровень с NVIDIA. Более того, технологии RDNA 2 использованы и консолях грядущего поколения, а значит разработчики видеоигр будут в большинстве случаев ориентироваться именно на них.

В общем, пока новые процессоры RDNA 2 выглядят весьма многообещающе.