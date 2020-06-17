AMD планирует обновить бренд Radeon?

Всё выглядит так, будто компания AMD хочет обновить бренд Radeon, используя идеи Ryzen. Применив новый дизайн, компания может подчеркнуть переход к новому поколению.

В свежем трейлере Godfall появились торговые марки AMD и Radeon. При этом логотип последней написан тем же шрифтом, что и Ryzen, что заметно отличает его от старого логотипа.

Новый брендинг Radeon

Старое брендирование применялось после появления AMD на консолях, а с переходом на новое поколение приставок, будет использоваться и новый логотип. К тому же, это отличная возможность для компании подчеркнуть переход на RDNA 2.

Традиционное написание Radeon

Эти видеокарты обещают большую производительность, более высокие частоты и 50% прирост в производительности на ватт.