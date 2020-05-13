AMD готовится выпустить Radeon RX 5600M и RX 5700M
Компания AMD, по всей видимости, готовится выпустить мобильные видеокарты Radeon RX 5600M и RX 5700M, основанные на 7 нм процессорах Navi 10. Сейчас у компании в активе есть только мобильная графика семейства Navi 14.
Сообщается о подготовке новых ноутбуков на базе процессоров Ryzen 4000-H и графики «Navi-10M». При правильной комбинации тактовых частот, RX 5600M может составить конкуренцию GeForce GTX 1660 Ti, и даже сравняться с RTX 2060. Что касается RX 5600M, то это очень важное решение, ведь такая карта обеспечит стабильную возможность игры в разрешении 1080p и на повышенных частотах кадров.
Разработчики решили использовать в мобильных версиях конфигурации GPU идентичные настольным вариантам. Так, RX 5600M получит 2304 потоковых процессора, 144 TMU, 64 ROP и 192-битную память GDDR6 объёмом 6 ГБ. Что касается RX 5700M, то она получит 8 ГБ памяти с шиной 256 бит. У обеих видеокарт память имеет пропускную способность в 12 Гб/с. Частота процессора в RX 5600M составит 1190 МГц (игровой режим) и 1265 МГц (boost). Что касается RX 5700M, то в игровом режиме частота GPU составит 1620 МГц и 1720 МГц в режиме Boost.