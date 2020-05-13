AMD готовится выпустить Radeon RX 5600M и RX 5700M

Компания AMD, по всей видимости, готовится выпустить мобильные видеокарты Radeon RX 5600M и RX 5700M, основанные на 7 нм процессорах Navi 10. Сейчас у компании в активе есть только мобильная графика семейства Navi 14.

Сообщается о подготовке новых ноутбуков на базе процессоров Ryzen 4000-H и графики «Navi-10M». При правильной комбинации тактовых частот, RX 5600M может составить конкуренцию GeForce GTX 1660 Ti, и даже сравняться с RTX 2060. Что касается RX 5600M, то это очень важное решение, ведь такая карта обеспечит стабильную возможность игры в разрешении 1080p и на повышенных частотах кадров.

AMD RDNA