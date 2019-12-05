AMD готовит Radeon RX 5600 XT на начало 2020 года

Компания AMD на начало следующего года планирует выпустить новую видеокарту Radeon RX 5600 XT, которая будет противостоять серии NVIDIA GTX 1660.

Сообщается, что такую видеокарту уже готовят два производственных партнёра AMD. Ускоритель Radeon RX 5600 XT будет содержать 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Что касается GPU , то он будет предлагать 192-битную шину памяти, которая соответствует серии NVIDIA GTX 1660 и находится между AMD RX 5500 и RX 5700.

AMD RDNA

Как известно, AMD RX 5500 противостоит NVIDIA GTX 1650, а RX 5600 XT будет конкурировать с NVIDIA GTX 1660 Super в ценовом диапазоне порядка 250 долларов. Отмечается, что ускоритель Radeon RX 5600 XT будет доступен к покупке в начале 2020 года.