AMD Navi получат 12—16 ГБ видеопамяти

То, что компания AMD готовит новое поколение видеокарт на базе архитектуры RDNA2 на этот год, ни для кого не секрет, однако пока не было официального анонса, подробные сведения о будущих видеокартах становятся известны по крупицам.

Согласно свежим слухам, новые видеокарты получат процессоры Navi 21, которые будут изготавливаться по технологии 7 нм+. Сообщается, что это будет большой чип, содержащий 15—16 миллиардов транзисторов, что больше, чем у Vega 20 (13,2 миллиарда) и Navi 10 (10,3 миллиарда). Однако самое интересное то, что видеокарты на основе Navi 21 получат от 12 до 16 ГБ видеопамяти GDDR6, с подключением по куда более широкой шине.

AMD Navi

Сейчас говорится о том, что ширина шины видеопамяти составит 384 или 512 бит, что обеспечит превосходную пропускную способность. Более ранние слухи уверяли, что AMD будет использовать более дорогую и быструю память HBM2E объёмом 16 ГБ или 32 ГБ. Вполне вероятно, что оба слуха правдивы, и память GDDR6 можно будет увидеть на потребительских видеокартах, а HBM2E в ускорителях для ЦОД.

Появление видеокарт AMD Navi 21 ожидается в первые месяцы этого года.