AMD заказывает процессоры для RX 5500 XT у Samsung

Сайт Fudzilla, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что компания AMD может производить графические процессоры Navi 14, используемые в видеокартах Radeon RX 5500 XT, на заводах Samsung.

Таким образом, AMD и Samsung сотрудничают не только в плане разработки GPU для смартфонов, но и в области компьютерных графических процессоров Navi 14. При этом источник не может точно определить место производства конкретной микросхемы, а также то, все ли варианты Navi 14 изготавливаются на заводах Samsung.

Radeon 5500 XT

Дело в том, что GPU Navi 14, производимый по 7 нм нормам, используется как в дискретных настольных видеокартах RX 5500 XT, имеющих 22 вычислительных блока RDNA с 1408 потоковыми процессорами, так и в видеокартах Radeon 5500M Pro для 16” ноутбуков Apple Macbook Pro. Последний вариант имеет 24 вычислительных блока RDNA и 1536 потоковых процессоров.

Даже если AMD действительно заказывает производство у Samsung — это не вызывает большого удивления, поскольку 7 нм производство у TSMC пользуются большим спросом. Компания производит микросхемы для AMD, Qualcomm, Apple, NVIDIA, Huawei, Mediatek и других заказчиков, а потому имеется некоторая нехватка производственных мощностей.