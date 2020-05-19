AMD ведёт более 50% мировых продаж премиальных процессоров

Компания AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке центральных процессоров, демонстрируя невероятный успех CPU семейства Ryzen.

Уже 10 кварталов подряд AMD усиливает свои позиции на рынке CPU , отодвигая Intel. Об этом сообщила исполнительный директор AMD доктор Лиза Су. Она отметила, что её компания занимает «более 50% продаж премиальных процессоров у многих топовых мировых продавцов».

Исполнительный директор AMD Лиза Су

В недавнем квартальном отчёте компания сообщила о прибыли в 1,79 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем в том же I квартале 2019 года. Лиза Су отметила: «За исключением юго-востока Китая спрос на ПК в остальном мире был высоким. Клиентские процессоры ежегодно заметно растут, а высокий спрос на процессоры Ryzen обеспечивает двузначное процентное увеличение в поставках чипов. В результате, мы считаем, что смогли расширить клиентскую рыночную долю 10 квартал подряд».

Кроме настольных систем компания также начала активное продвижение на рынке высокопроизводительных мобильных процессоров благодаря выпуску серии Ryzen Mobile 4000. Она также поможет достичь «надёжного двузначного процентного роста от года к году».