AMD может занять 20% рынка ноутбуков

По информации DigiTimes, которая не назвала свои промышленные источники, компания AMD ожидает занять пятую часть рынка ноутбуков в первом квартале этого года.

Одной из главных причин перехода производителей на процессоры AMD называется вечный дефицит у Intel, который по мнению Compal продлиться до конца этого года.

Производители ноутбуков ожидают, что дефицит процессоров Intel достигнет своего пика во втором квартале 2020 года, а потому они уже рассчитывают на поставки от AMD.

Аналитики полагают, что AMD может достичь 20% рынка ноутбуков уже в первом квартале. Это будет заметный рост для компании, которая в III квартале 2019 года занимала 14,7%, что является ростом на 3,8% от года к году. Во II квартале 2019 года доля мобильных процессоров AMD составляла 14,1%, а в I — 13.1%.