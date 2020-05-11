AMD увеличивает финансирование исследований и разработок

Прошлый год стал для AMD невероятно успешным, а 2020 обещает быть ещё лучше. Компания ожидает заработать в текущем году на 25% больше, чем в прошлом, что позволяет ей увеличить финансирование новых разработок.

Исследования и разработки — это основа высокотехнологичных предприятий. И хотя Ryzen и RDNA удалось создать при скромном бюджете, будущие разработки станут финансироваться щедрее. В I квартале 2020 года финансирование исследований AMD было увеличено на 45 миллионов, по сравнению с IV кварталом 2019 года. Тогда сумма инвестиций составила 395 миллионов долларов. Это означает поквартальный прирост на уровне 11,8%. Годовой же прирост финансирования составил 18,5%, и это, несомненно, окажет положительное влияние на будущие разработки компании.

AMD

Все надежды компании сейчас положены на финансовый успех в течение оставшегося года. Постоянный рост прибыли позволит сохранить разработки на высоком уровне. Компании необходима уверенная дорожная карта, чтобы продолжать конкуренцию с Intel и NVIDIA, которые обладают большими финансовыми ресурсами. Качественные разработки позволят AMD постоянно совершенствоваться и усилить конкурентное давление на своих рыночных противников. Поскольку процессоры становятся всё более сложными, на их разработку необходимо тратить всё большие средства, и повышение финансирования как раз окажется кстати.

Когда AMD выпустила Zen в I квартале 2017 года, компания потратила на исследования 271 миллион долларов. В I квартале 2020 года финансирование исследовательских подразделений составило 442 миллиона, что на 60% больше.