AMD подтвердила, что TSMC не виновата в дефиците процессоров

Когда AMD выпустила процессоры Ryzen 3-го поколения, спрос на них заметно превысил доступность, в результате у многих продавцов на складах закончились топовые модели, такие как Ryzen 9 3900X, а оставшиеся в продаже резко поднялись в цене.

Многие обвинили в дефиците производителя чипов, компанию TSMC, которая, якобы, не могла обеспечить производство Zen 2 в требуемых объёмах из-за сырости 7 нм техпроцесса.

Однако в недавнем интервью Anandtech технический директор AMD Марк Пейпермастер подтвердил, что в раннем дефиците Ryzen 3 производитель не виноват. Просто спрос на процессоры оказался намного выше прогнозируемого.

По большому счёту, AMD просто не заказала у производителя необходимое количество процессоров, из-за чего они и быстро закончились на складах. Теперь же дефицит практически отсутствует благодаря большему заказу на производство у TSMC, однако это произошло лишь после понимания высокой популярности Zen 2 у потребителей.

Очевидно, что AMD нужно научиться строить лучшие прогнозы на свои новые решения, ведь допустив дефицит, компания не только потеряла прибыль, но и заработала негативную репутацию бренду. Будем надеяться, что с Zen 3 такой проблемы больше не будет.