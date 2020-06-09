AMD подтвердила выход Big Navi для геймеров этой осенью

Мы знаем, что AMD всеми силами хочет навязать борьбу компании NVIDIA в сегменте игр в разрешении 4K.

В ходе мероприятия Bank of America Securities Global Technology Conferece финансовый директор AMD Девиндер Кумар подтвердил, что Big Navi на самом деле будет первым продуктом на базе RDNA 2. Некоторые допускали, что первыми на рынке появятся соответствующие GPU в составе игровых консолей gen Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5, однако господин Кумар сообщил, что первыми будут игровые решения для PC.

Кумар отметил: «Есть много надежд на Navi 2, или как его назвали наши фанаты — Big Navi… Big Navi — это рамочный продукт. Энтузиасты любят покупать лучшее, и мы определённо работаем, чтобы дать им лучшее». Он отметил, что первые видеокарты Big Navi будут доступны «к концу 2020 года».