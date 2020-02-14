AMD сравнила процессоры Ryzen 4000 Mobility с конкурентом

В Сети появился слайд, на котором компания AMD сравнивает свои новые мобильные APU Renoir с конкурентной линейкой чипов Intel Core 9-го поколения серии H и 10-го поколения.

Серия ускоренных процессоров AMD Renoir будет представлена семью моделями, которые найдут себе место в широком спектре ноутбуков. Благодаря им компания хочет обеспечить высокую производительность в устройствах всех ценовых категорий.

AMD Ryzen APU

Официально был представлен флагманский процессор AMD Ryzen 7 4800H. Он имеет 8 ядер и 16 потоков, 12 МБ кэша и частоту Boost равную 4,2 ГГц. Встроенное графическое ядро — Vega 7 частотой 1600 МГц. Этот процессор сравнивается с Intel Core i7-9850H 6-ядрной, 12-поточной моделью с максимальной частотой 4600 МГц. Оба процессора имеют TDP на уровне 45 Вт.

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Другие сравнения от AMD представлены на слайде.