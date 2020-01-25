Появились первые спецификации AMD Big Navi

За последние три недели Лиза Су, исполнительный директор AMD, уже два раза заявляла о новом мощном графическом процессоре, который сможет противостоять RTX 2080 Ti от NVIDIA. И вот, первые спецификации этой видеокарты стали известны.

Сообщается, что графический процессор Big Navi найдёт себе место в видеокарте Radeon RX 5950 XT. Чип получит 80 вычислительных ядер, 5120 потоковых процессоров и производительность на уровне 17,5 терафлопс. Новая архитектура RDNA2 также обеспечит аппаратное ускорение трассировки лучей.

Но что насчёт игровой производительности? 80 вычислительных блоков — это вдвое больше, чем у Radeon RX 5700 XT. Однако на двойной прирост скорости вряд ли стоит рассчитывать. Видеокарта Radeon RX 5700 XT потребляет 225 Вт, и AMD наверняка придётся снизить частоту до 1500—1700 МГц, чтобы уменьшить аппетиты нового ускорителя. Сайт TweakTown, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что AMD не получила от перехода на 7 нм+ такой энергетической эффективности, как рассчитывала, а потому экономия неизбежна. Именно поэтому ожидается, что производительность Radeon RX 5950 XT будет такой же, как у GeForce RTX 2080 Ti, видеокарты 2018 года.

На производство новой карты AMD нужно ещё полгода, но уже к сентябрю NVIDIA планирует выпустить поколение Ampere, и AMD опять рискует оказаться в отстающих.