AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

Компания AMD представила первую в мире профессиональную видеокарту, построенную на 7 нм графическом процессоре.

Новый видеоускоритель Radeon Pro W5700 основан на GPU Navi 10. Он содержит 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессора и 64 ROP . Таким образом, эта видеокарта полностью соответствует игровому варианту Radeon RX 5700.

Видеокарта AMD Radeon Pro W5700

Тактовая частота GPU составляет 1903 МГц, что означает вычислительную мощность на уровне 8,89 терафлопс. В качестве памяти компания использовала 8 ГБ GDDR6 с шиной 256 бит, скоростью 14 Гб/с и пропускной способностью 448 ГБ/с. Единственным отличием профессиональной версии от игровой стало использование регистровой памяти.

Также стоит отметить, что тепловой пакет видеокарты составляет 205 Вт. Плата имеет коннектор USB Type-C мощностью 15 Вт. Для питания видеокарты требуется два разъёма PCIe в конфигурации «8+6».

Видеокарта Radeon Pro W5700 доступна для приобретения за 800 долларов США.