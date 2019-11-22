AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

Компания AMD представила первую в мире профессиональную видеокарту, построенную на 7 нм графическом процессоре.

Новый видеоускоритель Radeon Pro W5700 основан на GPU Navi 10. Он содержит 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессора и 64 ROP. Таким образом, эта видеокарта полностью соответствует игровому варианту Radeon RX 5700.

Видеокарта AMD Radeon Pro W5700
Видеокарта AMD Radeon Pro W5700

Тактовая частота GPU составляет 1903 МГц, что означает вычислительную мощность на уровне 8,89 терафлопс. В качестве памяти компания использовала 8 ГБ GDDR6 с шиной 256 бит, скоростью 14 Гб/с и пропускной способностью 448 ГБ/с. Единственным отличием профессиональной версии от игровой стало использование регистровой памяти.

Также стоит отметить, что тепловой пакет видеокарты составляет 205 Вт. Плата имеет коннектор USB Type-C мощностью 15 Вт. Для питания видеокарты требуется два разъёма PCIe в конфигурации «8+6».

Видеокарта Radeon Pro W5700 доступна для приобретения за 800 долларов США.