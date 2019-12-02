Amazon нацелился на собственные процессоры
Подразделение облачных вычислений компании Amazon разработало конструкцию новых процессоров второго поколения, которые будут использоваться в собственных центрах обработки данных.
Этот шаг означает, что Amazon заинтересована в применении собственных процессоров, вместо приобретения решений от Intel и AMD. Новый процессор компании построен на архитектуре ARM, и он на 20% быстрее первого поколения, называемого Graviton, которое было представлено в прошлом году как недорогое решения для несложных задач. Процессор Graviton основывался на архитектуре Cortex A72, а новый чип должен использовать технологию ARM Neoverse N1. Этот CPU должен иметь 32 вычислительных ядра против 16 у Graviton.
Облачные вычисления становятся большим бизнесом для производителей процессоров. Сейчас Intel контролирует более 90% рынка серверных CPU, в то время как AMD занимает остаток. Прибыль от поставок серверных процессоров составляет почти половину дохода Intel. И хотя процессоры Amazon первого поколения никак не повлияли на Intel, уверенное движение Amazon в сторону самообеспечения вполне может пошатнуть финансовое положение полупроводникового гиганта.