Amazon нацелился на собственные процессоры

Подразделение облачных вычислений компании Amazon разработало конструкцию новых процессоров второго поколения, которые будут использоваться в собственных центрах обработки данных.

Этот шаг означает, что Amazon заинтересована в применении собственных процессоров, вместо приобретения решений от Intel и AMD. Новый процессор компании построен на архитектуре ARM , и он на 20% быстрее первого поколения, называемого Graviton, которое было представлено в прошлом году как недорогое решения для несложных задач. Процессор Graviton основывался на архитектуре Cortex A72, а новый чип должен использовать технологию ARM Neoverse N1. Этот CPU должен иметь 32 вычислительных ядра против 16 у Graviton.

Владелец Amazon Джеф Безос