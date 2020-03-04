Alibaba разработала ИИ для диагностики короновирусной пневмонии

Группа Alibaba разработала искусственный интеллект, способный выявлять заболевание пневмонией, вызванной новой короновирусной инфекцией с точностью 96%. Эта диагностическая система будет поставлена в более чем 100 больниц.

Сообщается, что ИИ может умеет отличать случаи вирусной и COVID-19 пневмонии с точностью 96% при анализе снимков компьютерной томографии. Это не только точнее, но и быстрее, чем делают люди, поскольку на диагностику уходит около 20 секунд.

Исследователи обучили ИИ на более чем пяти тысячах подтверждённых случаях пневмонии, вызванной COVID-19. Также в работе используются «последние инструкции и недавно опубликованные исследования».

Благодаря новой разработке, китайские больницы смогут быстрее выявлять инфицированных людей, что в свою очередь, может замедлить распространение инфекции.