FinalWire обновила утилиту AIDA64 до версии 6.25
Компания FinalWire Ltd. выпустила очередную версию своей популярной информационной и диагностической утилиты AIDA64, которая получила номер версии 6.25.
В новой версии утилиты добавлена поддержка новых датчиков, введена предварительная поддержка будущих процессоров Intel, уточнены детали ряда видеокарт от AMD и NVIDIA.
Полный перечень изменений в AIDA64 6.25 выглядит следующим образом:
- Добавлена поддержка датчика Aqua Computer Octo.
- Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Rocket Lake.
- Добавлена поддержка Art.Lebedev Optimus Popularis, El Gato Stream Deck LCD.
- Добавлена поддержка OLED-дисплеев SteelSeries Apex 7, Apex Pro.
- Улучшена работа с материнскими платами на базе чипсета Intel Z490.
- Добавлена поддержка SMBIOS 3.4.0.
- Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт AMD Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5600 XT.
Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350.
Утилита, как обычно, предлагается в четырёх редакциях; загрузить AIDA64 6.25 можно с персональной страницы на нашем сайте.