FinalWire обновила утилиту AIDA64 до версии 6.25

Компания FinalWire Ltd. выпустила очередную версию своей популярной информационной и диагностической утилиты AIDA64, которая получила номер версии 6.25.

В новой версии утилиты добавлена поддержка новых датчиков, введена предварительная поддержка будущих процессоров Intel, уточнены детали ряда видеокарт от AMD и NVIDIA.

AIDA64

Полный перечень изменений в AIDA64 6.25 выглядит следующим образом:

Добавлена поддержка датчика Aqua Computer Octo.

Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Rocket Lake.

Добавлена поддержка Art.Lebedev Optimus Popularis, El Gato Stream Deck LCD .

. Добавлена поддержка OLED -дисплеев SteelSeries Apex 7, Apex Pro.

-дисплеев SteelSeries Apex 7, Apex Pro. Улучшена работа с материнскими платами на базе чипсета Intel Z490.

Добавлена поддержка SMBIOS 3.4.0.

Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт AMD Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5600 XT.

Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350.

Утилита, как обычно, предлагается в четырёх редакциях; загрузить AIDA64 6.25 можно с персональной страницы на нашем сайте.