Компания FinalWire обновила AIDA64 до версии 6.20

Компания FinalWire Ltd. выпустила обновление своей невероятно мощной информационной и тестовой утилиты AIDA64, которая получила номер 6.20.

В свежей версии утилиты появился оптимизированный бенчмарк для процессоров AMD Renoir и Intel Ice Lake, добавилась поддержка новых платформ от AMD и Intel, а также новые графические технологии.

AIDA64

Полный перечень изменений в AIDA64 6.20 выглядит так:

Добавлены 64-битные бенчмарки ускорения AVX2 и FMA для APU AMD Zen 2 Renoir.

AMD Zen 2 Renoir. Добавлена поддержка Microsoft Windows 10 November 2019 Update.

Добавлен бенчмарк с ускорением AVX-512 для Intel Ice Lake.

Добавлена поддержка EVGA Z10 RGB LCD .

. Улучшена поддержка процессоров AMD Threadripper 3-го поколения.

Добавлена предварительная поддержка 4-го поколения настольных процессоров AMD Ryzen.

Добавлены детальные сведения о GPU для серии Radeon RX 5500.

для серии Radeon RX 5500. Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super.

для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super. Исправлено подвисание при запуске на системах с несколькими группами CPU .

Утилита, как обычно, предлагается в четырёх редакциях, приобрести которые можно на сайте разработчиков.

Загрузить утилиту AIDA64 6.20.