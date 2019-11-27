Компания FinalWire обновила AIDA64 до версии 6.20
Компания FinalWire Ltd. выпустила обновление своей невероятно мощной информационной и тестовой утилиты AIDA64, которая получила номер 6.20.
В свежей версии утилиты появился оптимизированный бенчмарк для процессоров AMD Renoir и Intel Ice Lake, добавилась поддержка новых платформ от AMD и Intel, а также новые графические технологии.
Полный перечень изменений в AIDA64 6.20 выглядит так:
- Добавлены 64-битные бенчмарки ускорения AVX2 и FMA для APU AMD Zen 2 Renoir.
- Добавлена поддержка Microsoft Windows 10 November 2019 Update.
- Добавлен бенчмарк с ускорением AVX-512 для Intel Ice Lake.
- Добавлена поддержка EVGA Z10 RGBLCD.
- Улучшена поддержка процессоров AMD Threadripper 3-го поколения.
- Добавлена предварительная поддержка 4-го поколения настольных процессоров AMD Ryzen.
- Добавлены детальные сведения о GPU для серии Radeon RX 5500.
- Добавлены детальные сведения о GPU для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660 Super.
- Исправлено подвисание при запуске на системах с несколькими группами CPU.
Утилита, как обычно, предлагается в четырёх редакциях, приобрести которые можно на сайте разработчиков.