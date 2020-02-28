AOC выпускает монитор AGON AG273QZ с 240 Гц развёрткой

Были времена, когда 144 к/с в мониторе считалось быстрым. Да и максимальное разрешение было равно 1080p. Теперь же компания AOC выпускает новый монитор, который не только обеспечивает 240 к/с, но и предлагает разрешение 1440p.

Конечно же, при такой частоте кадров нужна динамическая синхронизация. И она осуществляется посредством Variable Refresh Rate ( VRR ) через порт DisplayPort 1.4. Диапазон изменения частоты кадров составляет 48—240 Гц. Время отклика матрицы составляет всего 0,5 мс.

Монитор AOC AGON AG273QZ

Монитор AGON AG273QZ также обладает возможностями HDR и получил сертификат соответствия стандарту VESA DisplayHDR 400. Построен монитор на панели TN, однако, как уверяет AOC, использована панель нового поколения, которая обеспечивает покрытие палитры sRGB на 126,4%, а палитры AdobeRGB — на 93,7%. Пиковая яркость экрана — 400 кд/м2. За оптимизацию отображения отвечает технология AMD FreeSync Premium Pro. Она не только сокращает задержки, но и уменьшает их влияние на картирование тонов HDR , а заодно обеспечивает переменную частоту кадров.

Поскольку монитор геймерский, то он имеет соответствующий дизайн, а именно световое кольцо на задней крышке, которым можно управлять посредством специального ПО. Монитор оснащается VESA -совместимой подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклонять и поворачивать экран.

В продаже монитор AGON AG273QZ появится в самом конце февраля по цене 850 долларов США.