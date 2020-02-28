AOC выпускает монитор AGON AG273QZ с 240 Гц развёрткой
Были времена, когда 144 к/с в мониторе считалось быстрым. Да и максимальное разрешение было равно 1080p. Теперь же компания AOC выпускает новый монитор, который не только обеспечивает 240 к/с, но и предлагает разрешение 1440p.
Конечно же, при такой частоте кадров нужна динамическая синхронизация. И она осуществляется посредством Variable Refresh Rate (VRR) через порт DisplayPort 1.4. Диапазон изменения частоты кадров составляет 48—240 Гц. Время отклика матрицы составляет всего 0,5 мс.
Монитор AGON AG273QZ также обладает возможностями HDR и получил сертификат соответствия стандарту VESA DisplayHDR 400. Построен монитор на панели TN, однако, как уверяет AOC, использована панель нового поколения, которая обеспечивает покрытие палитры sRGB на 126,4%, а палитры AdobeRGB — на 93,7%. Пиковая яркость экрана — 400 кд/м2. За оптимизацию отображения отвечает технология AMD FreeSync Premium Pro. Она не только сокращает задержки, но и уменьшает их влияние на картирование тонов HDR, а заодно обеспечивает переменную частоту кадров.
Поскольку монитор геймерский, то он имеет соответствующий дизайн, а именно световое кольцо на задней крышке, которым можно управлять посредством специального ПО. Монитор оснащается VESA-совместимой подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклонять и поворачивать экран.
В продаже монитор AGON AG273QZ появится в самом конце февраля по цене 850 долларов США.