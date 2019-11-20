Представлен игровой трейлер Age of Empires IV

Четвёртая часть сериала Age of Empires была анонсирована ещё два года назад. И вот теперь, на мероприятии Microsoft X019, был представлен первый игровой ролик.

Игровой трейлер снят с пре-альфа версии игры, которую разрабатывает Relic Entertainment. Учитывая студию, не стоит удивляться, что в игре есть элементы от Total War. На неё намекает масштаб событий, а также фоновая музыка. В ролике нам представлены две цивилизации, англичане и монголы, а события разворачиваются в средние века.

Age of Empires IV

Несмотря на некоторую готовность игры, даже ориентировочная дата выпуска названа не была.