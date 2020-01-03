Aftershock выпускает Terra 15 — один из самых производительных ноутбуков

Компания Aftershock анонсировала новый мощный ноутбук Terra 15, оснащаемый видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

Традиционно, ноутбуки этой компании характеризуются аскетичным дизайном, однако в этот раз дизайн стал более аскетичным.

В плане видеокарты машина может оснащаться GeForce RTX 2070 Max-P, что позволяет ей идти в одну ногу с лэптопом Aorus 15. В качестве процессора разработчик предлагает Intel Core i7-9750H частотой 2,6 ГГц. Объём ОЗУ составляет 16 ГБ DDR4-2666. Данные предлагается хранить на твердотельном накопителе с PCIe-подключением объёмом 512 ГБ. Кроме того, есть место для установки стандартного 2,5” SATA -накопителя и ещё одного накопителя с сокетом M.2.

Ноутбук Aftershock Terra 15

Что касается дисплея, то он имеет диагональ 15,6”. Разрешение составляет 1920х1080 пикс., а кадровая частота достигает 144 Гц. К сожалению, разработчик не указал ни тип применённой матрицы, ни поддержку адаптивной синхронизации, которая, судя по кадровой частоте, должна быть.

Из внешних интерфейсов в ноутбуке Terra 15 имеется один USB 3.1 (Gen 2) Type-C, три USB 3.1 (Gen 1) Type-A, один HDMI 2.0 и один Mini DisplayPort 1.3. Также есть сетевой разъём RJ-45 и слот для карт памяти.

Ноутбук Aftershock Terra 15

Объём аккумулятора составляет 62 Вт×ч. К сожалению, производитель не объяснил, на какое время хватит такой батареи. Габариты ноутбука равны 361х246х24,4 мм. Масса — 2,3 кг.