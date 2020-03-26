В MSI Afterburner появится визуальный редактор гипертекста

Алексей Николайчук aka Unwinder анонсировал свою новую разработку — плагин, который позволяет в графическом режиме редактировать параметры оверлея RTSS, просто и интуитивно настраивая его под свои предпочтения. Ниже мы приводим его пресс-релиз без изменений.

Последние пару лет многие стримеры брызгали кипяточком от коммерческих визуальных редакторов оверлеев, не забывая «случайно» втаптывать в грязь их бесплатные альтернативы и рассказывая зрителям про то, что такой функционал забесплатно никто не сделает в принципе. Решил принять это как своеобразный челлендж и доказать, что это лишь маркетинг и не совсем правда. :) Итак, плагин представляет собой продвинутый визуальный редактор гипертекста.

Графический интерфейс для управления информацией в оверлее

Фактически это только GUI надстройка над тем, что уже и так умеет ядро RTSS. Плагин разработан всего одним разработчиком, примерно за три недели, в свободное время и параллельно с ежедневной основной работой. Всего 250 Кб скомпилированного бинарника, около 500 Кб исходного кода. Это совершенно не комплексная вещь с точки зрения разработки. Это абсолютно не то, чем нельзя поделиться со своими пользователями бесплатно. Это даже не то, что требует доната на «поддержку разработки». Это разработка, которая принесла много фана и которой я с радостью поделюсь со своими пользователями. Более того, код плагина полностью открыт и включен в SDK , поэтому если кто то желает улучшить визуальный редактор самостоятельно — этому ничто не препятствует.

Видео демонстрирует процесс создания макета оверлея с моими комментариями. Также оно демонстрирует продвинутые техники, такие как:

Использование в макете оверлея слоёв с динамическим текстом, содержащих ссылку на внешний текстовый файл.

Использование формул коррекции, позволяющих преобразовывать единицы измерения сенсоров.

Использование унифицированных макетов оверлея, которые могут использоваться сразу с несколькими приложениями мониторинга по выбору пользователя.

Встраивание произвольного изображения в текстуру шрифта для отображения логотипов в оверлее.

Встраивание кадров анимации в текстуру шрифта для отображения анимированных индикаторов (круглый индикатор загрузки CPU ).

). Всякие юзабилити мелочи, вроде буфера undo/redo и т.д.

Этот новый плагин пока не получил названия. Также на названа дата его выпуска. При этом Алексей отметил, что он будет совершенно бесплатным.