Редактор гипертекста в RTSS 7.3.0 продолжает обрастать новыми функциональныими возможностями

Короткий обзор наиболее полезного из того, что было добавлено в плагин для RivaTuner Statistics Server за последнюю неделю.

Графический интерфейс для управления информацией в оверлее

Итак, всё ближе и ближе к публичному релизу RTSS 7.3.0 с новым редактором гипертекста, о котором мы писали на днях, и который за последнюю неделю обзавелся следующими функциями:

Добавление и вставка слоёв из буфера обмена в зону выделения.

Визуальный браузер спрайтов, предварительный просмотр анимации.

Поддержка кликов на уровне разной глубины Z-order'а.

Новые внутренние источники данных.

Макросы со спецификациями железа, аналогичные таковым в MSI AB.

Контекстная подсветка макросов и их контекстное меню.

Настройки создателя оверлея.

Пользовательские таймеры в оверлее.

Масштабирование зоны редактирования и режим альтернативного рендеринга фона.