Редактор гипертекста в RTSS 7.3.0 продолжает обрастать новыми функциональныими возможностями

Короткий обзор наиболее полезного из того, что было добавлено в плагин для RivaTuner Statistics Server за последнюю неделю.

Графический интерфейс для управления информацией в оверлее
Графический интерфейс для управления информацией в оверлее

Итак, всё ближе и ближе к публичному релизу RTSS 7.3.0 с новым редактором гипертекста, о котором мы писали на днях, и который за последнюю неделю обзавелся следующими функциями:

  • Добавление и вставка слоёв из буфера обмена в зону выделения.
  • Визуальный браузер спрайтов, предварительный просмотр анимации.
  • Поддержка кликов на уровне разной глубины Z-order'а.
  • Новые внутренние источники данных.
  • Макросы со спецификациями железа, аналогичные таковым в MSI AB.
  • Контекстная подсветка макросов и их контекстное меню.
  • Настройки создателя оверлея.
  • Пользовательские таймеры в оверлее.
  • Масштабирование зоны редактирования и режим альтернативного рендеринга фона.

Версия на стадии предрелизной вычистки/комментирования кода редактора для SDK. Релиз — вопрос пары недель, так что следите за новостями!