Редактор гипертекста в RTSS 7.3.0 продолжает обрастать новыми функциональныими возможностями
Короткий обзор наиболее полезного из того, что было добавлено в плагин для RivaTuner Statistics Server за последнюю неделю.
Итак, всё ближе и ближе к публичному релизу RTSS 7.3.0 с новым редактором гипертекста, о котором мы писали на днях, и который за последнюю неделю обзавелся следующими функциями:
- Добавление и вставка слоёв из буфера обмена в зону выделения.
- Визуальный браузер спрайтов, предварительный просмотр анимации.
- Поддержка кликов на уровне разной глубины Z-order'а.
- Новые внутренние источники данных.
- Макросы со спецификациями железа, аналогичные таковым в MSI AB.
- Контекстная подсветка макросов и их контекстное меню.
- Настройки создателя оверлея.
- Пользовательские таймеры в оверлее.
- Масштабирование зоны редактирования и режим альтернативного рендеринга фона.
Версия на стадии предрелизной вычистки/комментирования кода редактора для SDK. Релиз — вопрос пары недель, так что следите за новостями!