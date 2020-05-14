ADATA представила игровой ноутбук XPG Xenia

Компания ADATA представила свой игровой ноутбук Xenia, вышедший под брендом XPG. Это первый ноутбук компании, созданный при поддержке Intel.

Лэптоп имеет диагональ 15,6”. В его основе лежит процессор Intel Core i7-9750H Coffee Lake. Что касается видеокарты, то здесь есть два варианта на выбор — NVIDIA GTX 1660 Ti или RTX 2070 Max-Q. В качестве оперативной памяти используется 32 ГБ DDR4-2666. Для хранения данных ADATA предлагает собственный накопитель на 1 ТБ модели XPG SX8200 Pro M.2 PCIe Gen3 NVMe, со скоростями чтения/записи 3500/3000 МБ/с.

Вид спереи на ноутбук ADATA XPG Xenia

Про дисплей информации предоставлено не много. Сказано лишь, что применяется IPS -матрица разрешением FullHD с кадровой частотой 144 Гц.

Также ноутбук оснащается батареей на 94 Вт×ч, чего хватит на 10 часов автономной работы. Из средств связи доступные Intel WiFi 6 AX200 и Gigabit Ethernet, три порта USB 3.2 Gen 2 и один Thunderbolt 3.0. Имеется видеовыход HDMI .

Вид сзади на ноутбук ADATA XPG Xenia

Поскольку ноутбук игровой, то не обошлось без механической клавиатуры с поклавишной RGB -подсветкой.

Ноутбук ADATA XPG Xenia будет доступен по всему миру в III квартале. В США, Мексике и на Тайване — немного раньше. Цена пока неизвестна.