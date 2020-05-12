ADATA выпускает промышленные карты памяти с SLC-кэшем

Компания ADATA Technology представила новые продукты — карты памяти microSD промышленного уровня, которые получили номера моделей ADATA ISDD33K и IUDD33K.

Карты ADATA ISDD33K и IUDD33K построены на памяти 3D TLC- NAND и предлагает надёжность в 3000 циклов перезаписи. Скорость записи и чтения составляет 95/70 МБ/с. Карта ISDD33K имеет превосходную надёжность и низкое энергопотребление, а потому прекрасно подходит для применения в медицинских устройствах, системах жизнеобеспечения и точках продажи.

Карты памяти ISDD33K и IUDD33K

Обе модели могут работать при температуре от -40° C до 85° C. Имеется система предотвращения ошибок при передаче данных и поддержка LDPC ECC (Low Density Parity Check Error Correcting Code), который работает в реальном времени.

Также эти карты могут похвастать фирменной технологией ADATA, которая получила название A+SLC. В прошивках этих карт используется мощный алгоритм симуляции SLC, что позволяет заметно поднять скорость доступа, повысить надёжность и целостность данных.