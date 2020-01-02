Adata расширяет портфель продукции

Компания Adata известна своими решениями в области памяти, включая SSD , DRAM и съёмные накопители, однако в 2020 году она планирует заметно расширить своё предложение.

Для начала, Adata хочет расширить свою линейку продуктов Xtreme Performance Gear, часто называемую сокращённо XPG. Так, под этой маркой нас ждут мониторы, ноутбуки, игровые ПК и компьютерные корпусы. Таким образом компания хочет захватить некоторую долю рынка и усилить свой бренд в качестве надёжного поставщика игровых продуктов.

Ноутбук XPG Xenia 15