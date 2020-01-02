Adata расширяет портфель продукции
Компания Adata известна своими решениями в области памяти, включая SSD, DRAM и съёмные накопители, однако в 2020 году она планирует заметно расширить своё предложение.
Для начала, Adata хочет расширить свою линейку продуктов Xtreme Performance Gear, часто называемую сокращённо XPG. Так, под этой маркой нас ждут мониторы, ноутбуки, игровые ПК и компьютерные корпусы. Таким образом компания хочет захватить некоторую долю рынка и усилить свой бренд в качестве надёжного поставщика игровых продуктов.
Вначале компания планирует выпустить ноутбук Xenia 15, 15,6” игровой лэптоп с IPS-матрицей разрешением 1080p и процессором Intel Core i9 9-го поколения. Дальше на очереди стоит игровой компьютер XPG Gaia — пятилитровый мини-ПК с одним слотом PCIe для видеокарты длиной до 8”. В дополнение фирма выпустит монитор под названием Photon, с 27” панелью, поддерживающей технологию PixelDisplay Vivid Color Eye-Safe Display, блокирующую синий свет. Что касается корпусов, то компания готовит новое решение XPG Volta — цилиндрический корпус, изготовленный из премиальных материалов, таких как закалённое стекло и металл. Также ожидается выход на рынок материнских плат формата E-ATX и систем водяного охлаждения.