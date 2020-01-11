Adata анонсирует SSD со скоростью в миллион операций доступа в секунду

На выставке CES 2020 компания Adata представила новую серию твердотельных накопителей под маркой XPG Sage, которые используют все преимущества шины PCIe Gen 4.

Новый накопитель будет способен читать информацию на скорости до 7000 МБ/с, а скорость последовательной записи будет достигать 6000 МБ/с. При случайно доступе скорость чтения достигнет 1 миллиона операций, а записи — 800 000 операций ввода-вывода в секунду. Пока же у фирмы готов прототип, который хоть и имеет высокие значения скорости, но ещё не дотягивает до заявленных.

SSD XPG Sage

Таких характеристик компании удастся достичь благодаря новому контроллеру Innogrit Rainier (IG5236). Этот контроллер использует 8 каналов и построен TSMC по процессу 16/12 нм FinFET. Он поддерживает до 16 ТБ памяти, при этом Sage анонсирован в версиях до 4 ТБ.

Производительность прототипа XPG Sage

Представитель Adata, присутствовавший на выставке, сообщил, что накопитель Sage получит DRAM-кэш объёмом 4 ГБ. Также заявлено, что SSD получит радиатор с привлекательным дизайном, который пока не разработан.

Пока ожидаемая цена на накопитель Sage не называется. Предполагается, что устройства будут доступны к лету этого года.