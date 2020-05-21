Activision готовит две новые загадочные игры
Издатель Activision не планирует задерживать выпуск видеоигр, несмотря на пандемию.
Так, исполнительный директор компании Бобби Котик подтвердил, что готовится релиз четырёх игр. Один из этих релизов — дополнение Shadowlands к World of Warcraft, а второй, конечно же — Call of Duty 2020.
Значит, фирма готовит ещё два неизвестных проекта.
Говорят, это может быть ремастер Tony Hawk, а также игра Crash Bandicoot, о которой давно ходят слухи.
Касательно подготовки проектов Котик отметил: «Мы реализуем меры по смягчению последствий для каждого и для решения каждой из этих областей. Важно отметить, что, основываясь на проделанной работе, мы все еще ожидаем, что в течение оставшейся части года мы получим надежный список контента. Он включает в себя следующий премиум-релиз Call of Duty, 2 игры на основе библиотеки интеллектуальной собственности от Activision, расширение World of Warcraft Shadowlands, региональное тестирование новых мобильных игр и текущие операции в реальном времени по всем нашим ключевым франчайзам».
Очевидно, что ключевой игрой станет Call of Duty. Этот франчайз сейчас невероятно успешный, и включает не только основные игры на ПК, но и мобильную и кроссплатформенную версии Warzone. Очевидно, что эта серия приносит издатель максимальную прибыль.