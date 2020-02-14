NVIDIA: Activision-Blizzard удалила игры из GeForce Now

Издатель Activision-Blizzard решил прекратить работу с новым стриминговым сервисом GeForce Now.

Компания NVIDIA сообщила о том, что Activision-Blizzard удалила из стримингового сервиса целый каталог игр, в который вошли такие ключевые проекты как франчайзы World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch и другие. Сама NVIDIA коротко прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Несмотря на неудачу, мы надеемся работать вместе с Activision Blizzard над возобновлением этих и других игр в будущем».

GeForce Now

Похоже, что после окончания бета тестирования проекта GeForce Now что-то пошло не так. Перед запуском проекта компания NVIDIA вела переговоры с издателями, чтобы гарантировать, что их игры будут представлены в этом стриминговом сервисе. Однако Activision-Blizzard внезапно изменила решение, и причины этого мы, скорее всего, никогда и не узнаем.

Игры Activision-Blizzard не имели каких-либо проблем в стриминге в ходе бета тестирования, однако теперь этот факт уже не имеет значения.