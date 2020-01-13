Acer выпускает сверхъяркий монитор Predator X32

Компания Acer представила новый дисплей Predator X32, который стал вторым в мире, имеющим подсветку mini- LED , и вторым с максимальной сертификацией DisplayHDR.

Дисплей с подсветкой mini- LED характеризуются большим числом зон подсветки и затенения, что позволяет значительно увеличить контрастность в режиме HDR . В то же время монитор обладает потрясающей максимальной яркостью, что делает его вторым в мире дисплеем, получившим сертификат DisplayHDR 1400. Таким образом, максимальная яркость Predator X32 составляет 1400 кд/м2.

Остальной функционал модели тоже хорош, хоть и не настолько впечатляющий. Монитор Predator X32 предлагает панель диагональю 32” и имеет сертификат G-Sync Ultimate благодаря «последнему процессору NVIDIA G-Sync ». Максимальная частота кадров монитора составляет 144 Гц.

Монитор Acer Predator X32

Несмотря на очевидный игровой функционал, монитор прекрасно подойдёт и для создателей контента. Матрица дисплея обеспечивает покрытие палитры Rec. 2020 на 89,5%, а AdobeRGB — на 99%.

К сожалению, Acer не сообщила точную дату релиза Predator X32, но зато назвала цену, за которую его можно будет купить в ближайшие три месяца. Она составит 3600 долларов США. Дорого. Но зато дешевле Apple ProDisplay XDR.