Acer выпускает 240 Гц монитор XV272XU

На сайте Taobao в продаже появился новый монитор Acer XV272XU, который визуально очень похож на модель 2018 года XV272UP. Однако в отличие от предшественника он получил значительные изменения.

Так, новая модель основана на 27” панели AUO Optronics типа AHVA разрешением 2560×1440 пикс. Также эта матрица обеспечивает кадровую скорость в 240 Гц и 1 мс отклика в режиме от серого к серому. Углы обзора матрицы составляют 178º. Панель имеет разрядность в 8 бит и обеспечивает 99% покрытие палитры Adobe RGB . Контрастность составляет 1000:1, а яркость — 400 кд/м2. Также монитор предлагает технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, имеется технология исключения мерцаний ComfyView. Монитор прошёл сертификацию VESA HDR400.

Монитор Acer XV272XU. Главный вид

Монитор комплектуется весьма удобной подставкой, позволяющей вращать экран на угол -20º до 20º, поворачивается на угол от -90º до 90º и наклоняется от -5º до 25º. Также можно менять и высоту расположения на 120 мм.

Из портов монитор может предложить 4xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, 2xHDMI 2.0, 1xDisplay Port 1.2. Есть выход на наушники и пара динамиков мощностью по 2 Вт.

Монитор Acer XV272XU. Задняя панель

Монитор Acer XV272XU появится в Европе в III или IV квартале по цене порядка 770 долларов.