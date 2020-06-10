Acer выпускает 240 Гц монитор XV272XU

На сайте Taobao в продаже появился новый монитор Acer XV272XU, который визуально очень похож на модель 2018 года XV272UP. Однако в отличие от предшественника он получил значительные изменения.

Так, новая модель основана на 27” панели AUO Optronics типа AHVA разрешением 2560×1440 пикс. Также эта матрица обеспечивает кадровую скорость в 240 Гц и 1 мс отклика в режиме от серого к серому. Углы обзора матрицы составляют 178º. Панель имеет разрядность в 8 бит и обеспечивает 99% покрытие палитры Adobe RGB. Контрастность составляет 1000:1, а яркость — 400 кд/м2. Также монитор предлагает технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, имеется технология исключения мерцаний ComfyView. Монитор прошёл сертификацию VESA HDR400.

Монитор Acer XV272XU. Главный вид
Монитор Acer XV272XU. Главный вид

Монитор комплектуется весьма удобной подставкой, позволяющей вращать экран на угол -20º до 20º, поворачивается на угол от -90º до 90º и наклоняется от -5º до 25º. Также можно менять и высоту расположения на 120 мм.

Из портов монитор может предложить 4xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, 2xHDMI 2.0, 1xDisplay Port 1.2. Есть выход на наушники и пара динамиков мощностью по 2 Вт.

Монитор Acer XV272XU. Задняя панель
Монитор Acer XV272XU. Задняя панель

Монитор Acer XV272XU появится в Европе в III или IV квартале по цене порядка 770 долларов.