Стало доступно видео геймплея Assassin's Creed Valhalla

В воскресенье Ubisoft проведёт мероприятие Ubisoft Forward, на котором продемонстрирует игры Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, и Hyper Scape.

Однако 30-минутный видеоролик первой из этих игр появился в Сети. Надо отметить, то игра пока находится в разработке, но уже понятно, что она будет очень похожа на Odyssey с одной стороны, и на The Witcher 3 с другой. Это и не удивительно, ведь действия Valhalla и «Ведьмака» протекают в северной Европе примерно в одно и то же время.

Assassin's Creed Valhalla

Оригинальное видео уже было удалено YouTube, но пользователи, конечно же, сохранили его. Правда, из доступных копий пока сохранился лишь один 10-минутный фрагмент.

Игра Assassin's Creed Valhalla готовится к релизу на PC, Xbox One, PlayStation 4 на зимних праздниках этого года.