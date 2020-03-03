93% ноутбуков поставляются с SSD

Издание The Register сообщает, что подавляющее большинство компьютеров, продаваемых в Европе, сейчас поставляются с твердотельными накопителями.

Так, в 2019 году SSD оснащались 93,3% новых ноутбуков. Для настольных компьютеров этот процент немного ниже и равен 82.

Установка SSD в ноутбук

Гурван Мейер, аналитик Context по корпоративному бизнесу отметил: «Резкое падение цен на один гигабайт, наблюдавшееся в 2019 году, стало основным движителем ускорения внедрения SSD , заставив производителей продавать SSD по конкурентной цене».

Аналитики считают, что к концу этого года на рынке Западной Европы не останется новых ноутбуков, которые будут оснащаться жёсткими дисками в качестве основных накопителей. То же самое ожидается и для настольных машин, но в 2021 году.